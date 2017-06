James Comey maintient sa version: la Russie s'est ingérée dans les élections américaines

Donald Trump et James Comey/Photo: AP

WASHINGTON - Dans son témoignage devant le comité sénatorial du renseignement, l'ancien directeur de la police fédérale américaine, James Comey, a de nouveau souligné l'intrusion de la Russie dans les élections à la présidence des États-Unis.

À la question: «Avez-vous un doute à propos de l'implication de la Russie dans cette tentative d'entrave? L'ex-patron du FBI a répondu par la négative à plusieurs reprises.

James Comey a aussi affirmé qu'il n'avait aucune preuve de l'implication directe de Donald Trump dans cette affaire, même si des centaines de groupes russes étaient impliqués.

Accusations envers Trump

Toutefois, d'entrée de jeu, il a d'abord accusé l'administration Trump d'avoir répandu des «mensonges, purement et simplement», et d'avoir «terni» sa réputation et celle du FBI.

Il a expliqué avoir rédigé une note après une rencontre avec M. Trump, en janvier, «parce que j'avais honnêtement peur qu'il (M. Trump) mente».

Soulignons que James Comey a ajouté qu'il espère bien qu'il y a des «enregistrements» de ses conversations avec le président Trump.

Congédiement

Il a dit avoir été confus et préoccupé par les explications fournies par l'administration Trump pour justifier son congédiement. Il n'a pas précisé à quels mensonges il faisait référence.

M. Comey a dit que M. Trump lui a fréquemment répété qu'il faisait un excellent travail.

C'est la première fois qu'il s'exprime publiquement depuis son congédiement, le 9 mai, en plein coeur d'une enquête sur une possible collusion entre le Kremlin et la campagne présidentielle de M. Trump.