Jacques Villeneuve, nouveau chroniqueur F1

(98,5 Sports) - C'est avec un réel plaisir et une grande fierté que Cogeco Média annonce aujourd'hui l'arrivée au micro du champion du monde de Formule 1 et champion de la série IndyCar Jacques Villeneuve. Le pilote québécois, qui a couru en Formule 1 pendant 10 ans, va accompagner les auditeurs du réseau Cogeco pendant toute la prochaine saison de F1, qui débute le 26 mars prochain en Australie.

La présence de Jacques Villeneuve donnera aux auditeurs des stations de radio de Cogeco un accès privilégié aux coulisses de ce sport, tout en nous permettant de suivre de très près les débuts du pilote montréalais Lance Stroll, premier Canadien à courir en Formule 1 depuis une dizaine d’années. En plus d’entendre Jacques Villeneuve dans les différentes émissions du 98.5 FM, principalement aux Amateurs de sports avec Mario Langlois et Jérémie Rainville, le dimanche matin, il partagera aussi son expertise au 96.9 CKOI dans les différentes émissions de pointe.

Recrue de l’année en IndyCar en 1994, il gagne le championnat l’année suivante. Il remporte également les 500 Milles d’Indianapolis cette année-là. Ce parcours sans faute lui ouvre les portes de la F1, avec l’écurie Williams-Renault, en 1996. Il termine la saison avec 4 victoires et le titre de vice-champion. En 1997, il devient le premier pilote canadien à être couronné Champion du monde de F1. Il adhère du même coup à un club sélect : seulement trois autres pilotes dans l’histoire ont été champions Indy et F1 (Mario Andretti, Emerson Fittipaldi et Nigel Mansell).

« L’arrivée de Jacques Villeneuve au sein de notre équipe complète bien l’offre sportive du 98.5FM et renforce notre position de leader. C’est un immense privilège d’accueillir dans notre équipe de collaborateurs un champion du monde de Formule 1, le seul pilote canadien à avoir accompli cet exploit. Nous sommes convaincus que nos auditeurs vont apprécier la qualité de ses analyses ainsi que son franc-parler habituel. » expliquait Michel Tremblay, directeur du 98.5fm Sports.

Jacques Villeneuve fera ses débuts sur nos ondes dès mercredi, 18h30, aux Amateurs de sports, alors qu'il discutera avec Mario Langlois en direct de Barcelone.