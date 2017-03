Jacques Duchesneau aura Saint-Jérôme à l'oeil

On en parle en ondes : Jacques Duchesneau est nommé inspecteur général de la Ville de Saint-Jérôme. (5:40) Publié le lundi 13 mars 2017 dans Le Québec maintenant Avec Paul Houde

SAINT-JÉRÔME, Qc - Jacques Duchesneau, l'ex-député et ancien directeur de police de Montréal, devient le nouvel inspecteur général au Bureau d'intégrité professionnelle et administrative (BIPA) de Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

En annonçant la création du BIPA, lundi, le maire de Saint-Jérôme, Stéphane Maher, a également confirmé la nomination de M. Duchesneau comme directeur adjoint du service de police de la municipalité laurentienne.

Le maire Maher a dit avoir été obligé de mettre sur pied un tel Bureau à la suite des révélations de l'ancien directeur de l'ingénierie de la Ville, Érik Frigon, qui a détaillé devant le conseil de discipline de l'Ordre des ingénieurs le système de collusion grâce auquel quatre firmes de génie-conseil se partageaient les contrats de services professionnels sous l'administration de l'ex-maire Marc Gascon.

Le maire Maher a précisé que le BIPA serait un organisme permanent et apolitique et que celui-ci travaillerait en étroite collaboration avec l'Unité permanente anticorruption (UPAC), qui a d'ailleurs déjà été saisie du dossier de collusion à Saint-Jérôme.

Jacques Duchesneau a dit avoir accepté le poste d'emblée, lui qui a été député de Saint-Jérôme pour la Coalition avenir Québec (CAQ) de 2012 à 2014.

Il a expliqué que le mandat de l'organisme comportait trois volets, soit d'enquêter et de revoir les contrats passés, afin de pouvoir récupérer les sommes qui auraient pu être volées à la municipalité par la voie de la collusion; de surveiller la gestion et l'octroi de contrats dans le présent; et d'assurer, dans l'avenir, la saine administration de l'octroi et de la gestion de ces contrats.