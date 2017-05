Inondations: la situation semble s'améliorer, selon les prévisions

MONTRÉAL - L'état des inondations au Québec semble s'améliorer, du moins selon les prévisions. L'importante crue printanière commence à se retirer dans l'ouest de la province et les prévisions sont plus optimistes pour la Mauricie, où la situation demeure tout de même difficile.

Les autorités, dont le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, et le ministre de l'Environnement, David Heurtel, avaient des nouvelles relativement positives pour les milliers de sinistrés, vendredi matin.

À l'ouest, le débit et l'eau ont commencé à baisser dans la rivière des Outaouais, dans la région de Gatineau. Le débit, qui avait atteint un sommet de 8900 mètres cubes par seconde, a diminué de 1500 mètres cubes, a indiqué le ministre Heurtel.

Dans les régions de Montréal et Laval, le débit a aussi ralenti dans la rivière des Prairies et la rivière des Mille-Îles. Le lac des Deux-Montagnes a commencé à se retrancher et les autorités y ont noté une baisse de 30 centimètres du niveau d'eau.

Le débit dans les Grands Lacs a légèrement augmenté, mais le ministre Heurtel a souligné que cela ne devrait pas se traduire par une hausse du niveau dans le lac Saint-Louis.

En Mauricie, où les météorologues annonçaient plusieurs dizaines de millimètres de pluie pour une région déjà très affectée, les prévisions semblent plus clémentes.

Il devrait y tomber de 20 à 25 millimètres de pluie d'ici lundi, et les vents devraient être moins puissants que prévu. Le niveau du lac Saint-Pierre devrait augmenter, mais moins que prévu. Des équipes d'Hydro-Québec sont à pied d'oeuvre dans la zone de la rivière Saint-Maurice pour s'assurer de contrôler le débit. Le niveau de l'eau devrait commencer à diminuer mercredi dans cette région.

En ce moment, 187 municipalités sont touchées et plus de 4400 résidences sont inondées. De plus, 552 routes sont affectées. Dans certaines régions, les citoyens ont commencé à réintégrer leur domicile, selon le ministre Coiteux.

Le gouvernement Couillard est d'ailleurs en train de revoir «à la hausse» les montants d'indemnisation qui seront versés aux citoyens, a ajouté le ministre. À l'heure actuelle, 1,5 million a été versé en indemnités aux sinistrés.

À long terme, le gouvernement entend réfléchir sur la façon de concevoir les villes, qui pourraient subir de plus en plus de catastrophes de cette ampleur avec l'avènement des changements climatiques, a affirmé M. Heurtel.

Selon lui, les lois actuelles n'ont pas encore «intégré» le facteur des changements climatiques et méritent donc d'être réexaminées.

Implication des autres municipalités

Par ailleurs, le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Bernard Sévigny, était présent à la conférence de presse pour annoncer le lancement d'une initiative pour mobiliser les municipalités qui ne sont pas affectées par la catastrophe pour qu'elles prêtent main-forte aux autres.

Les villes fourniraient des ressources humaines et techniques, puis de l'équipement aux régions dans le besoin.

M. Sévigny a souligné qu'un tel appel de «solidarité municipale» avait été fait en 1996, lors des inondations au Saguenay et en 1998 pour la crise du verglas.

«Les inondations historiques en cours au Québec ont donné lieu à de nombreux gestes de solidarité entre plusieurs citoyens, organisations et entreprises du Québec. C'est maintenant au tour des membres de l'UMQ de se mobiliser pour prêter main-forte aux municipalités sinistrées», a affirmé M. Sévigny.