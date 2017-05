Inondations: l'armée se déploie dans les zones touchées

Le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux

Chargement du lecteur ...

GATINEAU - Le ministre provincial de la Sécurité publique Martin Coiteux a annoncé, samedi, que 400 soldats de l'armée canadienne seront déployés dans les quatre régions du Québec les plus touchées par les inondations.

En conférence de presse à Gatineau, le ministre a indiqué que les forces armées étaient présentes dans les centres de coordination, notamment en Outaouais et que « le travail de coordination était en train de se faire ».



Les militaires apporteront un travail de soutien aux citoyens, aux policiers et aux services d'incendies des municipalités.



« Vous allez constater au cours des prochaines heures et des prochains jours, selon les besoins des régions affectées, la présence de membres des forces armées », a dit M. Coiteux aux côtés du maire de Gatineau et des députés de la région.



Plusieurs municipalités au Québec et leurs résidants ont demandé l'aide de l'armée canadienne pour faire face aux inondations qui sévissent dans de nombreuses régions de la province.



Le premier ministre Philippe Couillard doit se rendre, samedi, à Rigaud, en Montérégie, ainsi qu'à l'île Mercier, à l'ouest de Montréal pour constater l'ampleur de la situation.



Selon le directeur général de la sécurité civile, Éric Houde, le gouvernement du Québec a fait appel à l'armée, vendredi, voyant que les niveaux des eaux continueront à monter jusqu'à lundi en raison des précipitations abondantes de la fin de semaine.