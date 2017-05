Inondations: état d'urgence décrété à Montréal (galerie photos)

(98,5 FM) - Le maire de Montréal Denis Coderre a décrété, dimanche après-midi, l'état d'urgence pour la Ville de Montréal.

L’état d’urgence d'une durée de 48 heures est valable pour toute l’agglomération de Montréal, mais particulièrement pour les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, Pierrefonds-Roxboro et l'Île-Bizard—Sainte-Geneviève

De nombreux résidents ont dû quitter leur domicile sur l'Ile Bizard et l'Ile Mercier depuis 48 heures. Plus de 170 maisons ont été évacués jusqu'ici. L'eau s'est même rendue à l'hôtel de ville de Pierrefonds-Roxboro.

À Pierrefonds, la situation s'est envenimée au cours de la nuit. Dans Ahuntsic-Cartierville, des résidences ont aussi été inondées, sur le boulevard Gouin.

Trois digues ont cédé à Pierrefonds, dans le nord-ouest de l'île de Montréal, le long de la rivière des Prairies, et des évacuations sont menées dans ce secteur.



« On annonce une recrudescence des eaux de 20 cm pour les 24 prochaines heures, il faut se parer en conséquence », a indiqué le maire.



Le maire a précisé que l'armée était en renfort depuis 4h, dans la nuit de samedi à dimanche.

Une première depuis 1998

L'état d'urgence est ainsi décrété à Montréal pour une première fois depuis 1998.

M. Coderre a fait l'annonce à l'hôtel de ville, entouré notamment de Bruno Lachance, le chef du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), qui sera le grand responsable de toute l'opération.



En vertu du décret, M. Lachance se voit attribuer plus de pouvoirs. Il pourra notamment contrôler des voies de circulations, ordonner des évacuations et faire toutes les dépenses utiles pour le plan de sécurité civile.



M. Lachance a précisé que des évacuations seraient ordonnées seulement s'il y « danger de vie ou pour la santé des gens ».



Le maire Coderre s'est défendu de ne pas avoir évoqué une telle mesure plus tôt, alors que des citoyens des quartiers touchés se plaignaient déjà samedi du manque de ressources et de la lenteur du processus.



« Il y a des étapes à suivre, on les a faites. On avait déjà l'armée, il avait déjà un travail qui s'est fait sur le terrain; il n'y a pas de vie qui a été en danger. Quand il y avait des gestes à poser, on les a posés », a-t-il expliqué.



« On a un processus, on a un protocole. Mais un moment donné, quand on voit qu'il y a une recrudescence, il faut regarder une série d'options... Quand on voit en plus qu'il y a une série d'arrondissements qui sont touchés », a-t-il ajouté.



La dernière fois que Montréal avait déclaré l'état d'urgence sur son territoire, c'était en 1998, lors de la crise du verglas.

(Avec La Presse canadienne)