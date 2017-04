Inondations: Couillard assure que son gouvernement est sur le qui-vive

LOUISEVILLE, Qc - Le premier ministre Philippe Couillard assure que son gouvernement suit étroitement la situation en ce qui a trait aux inondations qui frappent plusieurs municipalités du sud du Québec.

Philippe Couillard précise que les élus locaux et les responsables de la sécurité civile surveillent sans relâche les cours d'eau qui sont sortis de leur lit ou qui menaçent de le faire.

Le premier ministre convient que la situation est difficile pour les résidents qui doivent évacuer leur domicile, mais il leur demande de «tenir bon». Il précise que la sécurité est prioritaire, mais qu’«on tentera de favoriser leur retour à la maison le plus tôt possible».

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, s'est rendu à Rigaud, vendredi, où l'état d'urgence a été décrété jeudi. La petite municipalité de Montérégie n'a pour l'instant forcé aucune évacuation mais recommande aux habitants de 470 résidences de quitter leur domicile.

Ailleurs en Montérégie, quelques résidences et chemins sont aussi inondés ou menacés de l'être à L'Île-Cadieux, Pointe-Fortune et Terrasse-Vaudreuil.

En Outaouais, les municipalités de Pontiac et de Saint-André-Avellin ont également décrété l'état d'urgence. Des résidences ont aussi été isolées ou inondées dans les municipalités de Ripon, Cayamant, Duhamel, Gracefield, Montpellier et Waltham. La Ville de Gatineau maintient aussi une surveillance étroite de la situation alors que certaines rues sont inondées.

Dans Lanaudière, une centaine de résidences de Mandeville ont été isolées par la crue de la rivière Mastigouche, alors qu'à l'île Dupas, c'est le fleuve Saint-Laurent qui a isolé une vingtaine de maisons.

Dans les Laurentides, des résidences ont été inondées ou isolées

et des chemins sont inaccessibles dans les municipalités de Deux-Montagnes, Harrington, Kanesatake, Pointe-Calumet, Prévost, Saint-André-d'Argenteuil, Saint-Joseph-du-Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Val-Morin. On rapporte plusieurs évacuations dans cette région.

Les centres urbains ne sont pas épargnés: dans la région de Montréal, la rivière des Prairies a inondé 18 résidences sur l'île Mercier et les secteurs de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, d'Ahuntsic-Cartierville et de Pierrefonds-Roxboro sont également touchés, bien qu'on ne rapporte aucune évacuation pour l'instant, malgré des résidences inondées, et une dizaine de résidences de Laval sont menacées par la crue des eaux.

Plus à l'est, dans le Centre-du-Québec et en Mauricie, la rivière Bécancour a inondé une route, ce qui affecte une vingtaine de résidences dans la municipalité du même nom et, de l'autre côté du fleuve, des dizaines de résidences sont isolées à Louiseville, Maskinongé et Yamachiche.