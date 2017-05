Inondations au Québec: «C'est historique»

(98,5 FM) - Les inondations qui touchent de nombreuses régions du Québec forcent les intervenants de tous les secteurs à mettre l'épaule à la roue.

À midi, mardi le 9 mai, on dénombre 171 municipalités et 486 routes qui sont affectées par les inondations à travers le Québec. Plus de 2700 résidences sont inondées et 2000 personnes ont été évacuées. Il y a aussi eu 117 glissements de terrain partout dans la province.

«J’ai 39 ans de service au gouvernement, j’en ai 20 au ministère en terme de sécurité civile et je pense que je vais en parler à mes petits-enfants de celles-là. C’est historique», a commenté Éric Houde, directeur des opérations au ministère de la Sécurité publique, en entrevue avec Benoit Dutrizac.

Pour assurer la sécurité des vies humaines et la protection des installations essentielles telles que les usines d’eau potable, la Sécurité publique travaille en collaboration avec une multitude d’instances, par exemple, Environnement Canada pour la météo, les ingénieurs spécialistes d’Hydro-Québec, les ingénieurs spécialistes du ministère de l’Environnement, l’Armée. Au total, plus de 20 ministères sont impliqués.

«On appelle même nos retraités, au augmente notre force de frappe pour être capable de faire face à des semaines de travail qui s’en viennent pour nous autres», a ajouté le fonctionnaire.

Malgré la tragédie qui frappe les sinistrés, M. Houde assure qu’il y a un point positif à cette situation qui leur a permis de tester leurs plans d’urgence.

«Les autorités municipales avaient des plans d’urgence et ils ont très bien fonctionné. Le problème qu’on a eu et qu’on va toujours avoir, on n’est pas capable de prévoir la météo.»