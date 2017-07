Ingérence russe: Trump peste contre les reportages du Washington Post

WASHINGTON - Donald Trump soutient que si le président américain a le pouvoir d'accorder son pardon, le seul crime qui a été commis jusqu'à maintenant est celui concernant des fuites d'informations relatives à son administration.

C'est ce qu'il a fait valoir en s'exprimant sur Twitter, samedi matin, concluant son message par «FAKE NEWS» («FAUSSES NOUVELLES»).

While all agree the U. S. President has the complete power to pardon, why think of that when only crime so far is LEAKS against us.FAKE NEWS