Incendies: encore des renforts à venir en Colombie-Britannique

KAMLOOPS, C.-B. - Le gouvernement fédéral envoie 225 membres supplémentaires des Forces armées canadiennes (FAC) en Colombie-Britannique pour aider à résorber la situation de crise déclenchée par les incendies de forêt, alors que plus de 45 000 personnes ont dû être évacuées.

Le ministre de la Sécurité publique de la province, Mike Farnworth, a indiqué que les membres des FAC non armés contribueront aux contrôles routiers à des points d'accès clés de la région intérieure, ce qui permettra de libérer les policiers locaux afin qu'ils effectuent d'autres tâches.



M. Farnworth, qui a été assermenté mardi en tant que membre du nouveau gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique, s'est dit «heureux» qu'Ottawa soit intervenu rapidement et ait reconnu la pression qui repose sur les pompiers de la province, mais aussi les membres de la Gendarmerie royale du Canada et les forces policières.



Il a en outre affirmé que le ministre des Forêts, Doug Donaldson, la secrétaire parlementaire en matière de préparation aux situations d'urgence, Jennifer Rice et lui-même rencontreront les ministres fédéraux au courant du week-end.



Les FAC ont déjà envoyé du personnel en renfort, des hélicoptères et un aéronef à voilure fixe pour aider à la lutte contre les incendies de forêt.



Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, annonçait mercredi la prolongation de l'état d'urgence pour deux semaines supplémentaires.