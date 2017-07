Incendies de forêt en C.-B. : la situation n'est pas près de se régler

KAMLOOPS, C.-B. - La situation des incendies de forêt en Colombie-Britannique n'est pas près de se régler. Mardi soir, 219 brasiers brûlaient toujours dans la province et le premier ministre désigné John Hogan a prévenu que la situation pourrait s'avérer critique pour les prochaines semaines, voire pour le reste de l'été.

Environ 14 000 personnes ont dû quitter leur demeure jusqu'ici, alors qu'un millier de pompiers de la province combattent les flammes depuis plusieurs jours. Depuis le début de l'année, les incendies ont rasé environ 430 kilomètres carrés de forêt.

D'ailleurs, plus de 10 000 résidants de Williams Lake ont été prévenus tard lundi soir qu'ils doivent être sur un pied d'«alerte d'évacuation» ce qui signifie qu'ils pourraient devoir quitter leur domicile à tout moment et sans grand préavis. Les autorités municipales ont expliqué que les vents et la foudre prévus mercredi pourraient pousser rapidement le brasier vers Williams Lake et menacer les résidences de cette ville.

La Première Nation Tsilhqot'in a indiqué que quatre de ses six communautés à proximité étaient menacées. Certaines personnes ont déjà évacué l'endroit, mais environ 300 autres ont décidé de combattre les incendies par elles-mêmes afin de protéger environ 120 maisons. Le chef de la Première Nation, Joe Alphonse, a demandé aux gouvernements fédéral et provincial de leur fournir plus de ressources pour y arriver.

Kevin Skrepnek, du Service d'incendies de forêt de la Colombie-Britannique, a affirmé que la plupart des gens respectaient l'ordre d'évacuation, mais a aussi confirmé que d'autres étaient restés pour combattre les flammes eux-mêmes. La province a fourni à la Première Nation Tsilhqot'in des téléphones satellites, a-t-il ajouté.

Le premier ministre désigné John Hogan, qui prévoit visiter les communautés affectées plus tard cette semaine, a incité les citoyens à prendre leur mal en patience.