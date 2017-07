Incendie à Terrebonne: des gicleurs venaient d'être posés

MONTRÉAL - La résidence pour aînés de Terrebonne qui a été la cible d'un incendie mortel, dans la nuit de samedi, venait de poser des gicleurs, selon la ministre responsable des Aînés, Francine Charbonneau, qui n'a pas pu dire si ceux-ci se sont activés lorsque les flammes se sont propagées dans l'établissement.

Quarante-trois personnes âgées ont dû être rapidement évacuées du centre d'accueil Oasis, situé sur la rue Saint-Louis, en raison d'un incendie que la police considère comme étant suspect.

Une préposée de la résidence privée était sur les lieux et a aidé à l'évacuation, a indiqué en entrevue Christian Gagné, président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière.

Une dame de 94 ans qui avait été gravement brûlée a finalement succombé à ses blessures, dimanche en fin de matinée. Deux personnes demeurent hospitalisées à Montréal, mais on ne craint pas pour leur vie, selon M. Gagné.

Les résidants ont rapidement été pris en charge par la cellule de crise du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, dès les petites heures du matin. Tous les patients ont été vus par un médecin avant 6 h, a indiqué M. Gagné.

En entrevue téléphonique, la ministre Francine Charbonneau a confirmé que la résidence venait tout juste d'installer des gicleurs dans le cadre de travaux de rénovation, et elle devait procéder à des tests dans les prochains jours. Elle n'a toutefois pas pu dire si les gicleurs se sont activés lors de l'incendie, affirmant que «le processus était en place pour les activer».

Selon les informations du plus récent registre des résidences privées pour aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui remonte à avril 2016, la résidence Oasis disposait d'un détecteur de fumée et d'un système d'alarme incendie, mais elle ne possédait pas de gicleurs.

L'établissement hébergeait 32 résidants en 2016, selon le même registre. Parmi ceux-ci, 13 résidants étaient âgés de 85 ans et plus, tandis que 14 autres étaient âgés de 75 à 84 ans. Cinq d'entre eux avaient de 65 à 74 ans.

Après l'analyse préliminaire de la scène, des éléments constatés par les pompiers laissent croire que le feu est de nature suspecte. Des enquêteurs sont sur les lieux.