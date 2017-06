Importantes opérations policières à Londres (vidéos)

(98,5 fm) - Trois importantes opérations policières sont en cours, samedi soir, à Londres. Une camionnette blanche aurait tout d'abord foncé sur des piétons, au pont de Londres, faisant plusieurs blessés.

Les autorités ont indiqué intervenir également à Borough Market, un secteur très touristiques, où des gens auraient été poignardés.

La police de Londres a aussi confirmé sur Twitter intervenir à un troisième endroit, à Vaux Hall un quartier avoisinant.

Trois stations du métro Londres ont été fermées.

#BREAKING Armed police are at #BoroughMarket. Major incidents declared in #London.. Three armed men being sought. pic.twitter.com/4fyn4R8V5K