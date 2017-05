QUÉBEC - Une importante perquisition de stupéfiants a été effectuée à Saint-Zacharie, en Beauce, près de la frontière américaine.

Un suspect âgé de 41 ans a été arrêté.

Les policiers ont découvert dans une résidence et un bâtiment de ferme plus de 3000 comprimés de méthamphétamine, un kilogramme de cannabis, 94 grammes de haschich, et 10 grammes de cocaïne.

Ils ont également confisqué près de 40 000 $ en argent, une arme à feu et des cellulaires.