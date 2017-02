Importante opération policière au Collège Montmorency

LAVAL - Une photo qui aurait été prise, lundi, d'un individu armé dans une salle de bain du Collège Montmorency, à Laval, a entraîné une importante opération policière. L'individu a été arrêté en soirée par les policiers.

L'individu aurait publié une photo de lui sur Snapchat avec une arme à feu, disant qu'il voulait se suicider, a indiqué la porte-parole Geneviève Major, sergente de la police de Laval, parlant d'informations fournies par un témoin non identifié.



Le témoin présumé aurait dit reconnaître les salles de bain du Collège Montmorency, et aurait alerté l'établissement collégial, et non la police. La police de Laval ignorait dans l'immédiat l'identité du témoin présumé.



Rapidement, les policiers se sont rendus sur les lieux. Ils ont confiné les gens qui étaient dans des classes et ont demandé à ceux qui se trouvaient dans des aires communes de se diriger vers l'extérieur.



Les 15 salles de bain du cégep ont été fouillées, et l'individu n'a pas été retrouvé.



Un policier a par la suite cru reconnaître la personne qui était sur la photo, ce qui a finalement mené à son arrestation.



« On a eu l'information que oui, c'était possiblement l'individu en question, qui aurait été au collège plus tôt en journée pour prendre des photos et qui n'était pas sur les lieux ce soir », a dit la porte-parole en entrevue téléphonique.



«T out nous porte à croire qu'il n'était pas sur les lieux en soirée, et que la photo a été prise plus tôt dans la journée. »



À 21h33, la mesure de confinement a été levée.



L'individu était rencontré par les enquêteurs en soirée. L'enquête doit déterminer s'il y aura des accusations, a indiqué la porte-parole.