Impératif français: Claude Dubois honoré, Justin Trudeau vilipendé

GATINEAU, Qc - Le prix «Impératif français» accordé par l'organisme du même nom à un Québécois ayant contribué de façon exceptionnelle à la vitalité de la langue et de la culture d'expression française est décerné cette année au chanteur Claude Dubois.

Le président d'Impératif français, Jean-Paul Perreault, souligne que Claude Dubois fait partie du paysage culturel depuis 1959, et qu'il a su traverser les décennies avec un parcours musical des plus fructueux.

Le prix d'excellence «Lyse-Daniels», remis à des personnes et à des organismes qui se sont distingués par leur contribution à la promotion et au rayonnement de la langue française, revient cette année à la comédienne, animatrice de télévision et politicienne Sophie Stanké. L'engagement dans son milieu depuis plusieurs années est souligné.

L'organisme accorde par ailleurs quelques prix «citron».

Le premier ministre Justin Trudeau est un des récipiendaires. Impératif français déplore que celui-ci se soit excusé publiquement, parce qu'il avait répondu en français, au Québec, à une question posée en anglais.

Un prix «citron» est également décerné au gouvernement fédéral pour avoir nommé de ministres, sous-ministres, hauts fonctionnaires, juges, et diplomates que ne peuvent s'exprimer en français.

Le candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada Kevin O'Leary est aussi «décoré» d'un prix «citron», parce qu'il refuse tout débat en français et parce qu'il est unilingue anglais.