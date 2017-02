(98,5 FM) - Après une mort clinique, plusieurs personnes qui reviennent à la vie décrivent généralement les mêmes expériences : sortir de son corps, voir toute sa vie défiler comme un film et un long tunnel avec une lumière blanche au bout. Est-ce une expérience mystique ou y a-t-il une explication scientifique?

L’expérience de mort imminente (EMI) désigne l’ensemble des sensations et des visions décrites par un certain nombre de personnes à la suite de leur mort clinique. Généralement, elles vont parler de la sensation de sortir de leur corps, de voir leur vie défiler devant elle comme sur un écran de cinéma, d’un grand tunnel où émerge une lumière blanche au bout et d’une sensation de paix incroyable.

Selon Wikipédia, ce terme aurait été utilisé pour la première fois en 1896 par le psychologue et épistémologue français Victor Egger.

Ce phénomène suscite de nombreuses questions, notamment au niveau de ce qui le cause. Les hypothèses sont nombreuses, elles vont de l’ordre spirituel, religieux à scientifique.

Une récente étude scientifique publiée dans le Journal of Consciousness and Cognition vient peut-être de clore le débat. Selon les conclusions de cette étude, il n’y aurait rien de mystique dans ce phénomène.

«Les zones du cerveau où sont emmagasinées des informations autobiographiques sont les dernières à s’éteindre. Au moment où il y a un décès clinique, donc environ 30 secondes après l’arrêt cardiaque, le cerveau commence à fermer des zones. Et les dernières zones à être fermées, celles qui ont le moins besoin d’oxygénation et d’irrigation sanguine, ce sont les zones où sont stockées des informations autobiographiques. Donc ce n’est pas étonnant qu’au moment d’un décès clinique, les dernières images que tu aies vues soient des images associées à toi-même. Il n’y a rien de mystique là-dedans!», a expliqué Christian Page durant son segment «Mythes et Complots» à l’émission Dutrizac, mercredi.