«Il était temps que les consommateurs puissent payer le prix juste»

(98,5 FM) - Après avoir reconnu qu'Hydro-Québec avait imposé des tarifs plus élevés que nécessaire depuis 2008 aux abonnés, le gouvernement québécois a indiqué que les hausses de tarifs seraient minimales au cours des prochaines années.

Depuis 2008, Hydro-Québec a imposé des tarifs d’électricité plus élevés que nécessaire aux Québécois afin de renflouer les coffres de l’État. C’est 1,4 milliard de dollars que les abonnés d’Hydro-Québec ont payé en trop au cours des huit dernières années, soit une moyenne de 350 dollars par client.

Même si le ministre des Ressources naturelles, Pierre Arcand, a voulu rassurer la population en disant que pour les prochaines années, les hausses de tarifs seraient donc minimales, Option Consommateurs n’est pas dupe.

«En créant la Régie de l’énergie, on voulait éviter que le gouvernement détermine les tarifs d’électricité tout simplement pour ne pas instrumentaliser Hydro-Québec pour ses propres fins. Et ce qu’on voit aujourd’hui, c’est exactement ça. On instrumentalise Hydro-Québec pour financer l’État», a expliqué Olivier Bourgeois, d’Option Consommateurs.

L’organisme ne s’oppose pas à ce qu’Hydro-Québec génère des bénéfices, il veut simplement que ce soit la Régie de l’énergie qui fixe le niveau acceptable de bénéfices.

«Avec la situation actuelle, le bénéfice a été au-delà du niveau acceptable. Le gouvernement le savait et a perpétué ces bénéfices inacceptables tout simplement parce qu’il est beaucoup plus facile d’aller chercher davantage à travers les tarifs d’Hydro-Québec qui sont modulés chaque année que d’y aller avec une hausse de taxes, une hausse d’impôts ou une baisse dans les services. Il était temps que les consommateurs puissent payer, non pas à rabais, mais le prix juste pour leur électricité.»