Hydro-Québec veut hausser ses tarifs de 1,1 pour cent

MONTRÉAL - Hydro-Québec a demandé mardi l'approbation de la Régie de l'énergie visant une modification tarifaire de 1,1 pour cent à compter du 1er avril 2018 pour tous les clients résidentiels et la majorité des clients d'affaires.

La hausse demandée s'expliquerait principalement par l'impact financier de la mise en service de différents équipements de transport à haute tension (0,9 pour cent); la hausse de certains coûts de distribution, notamment des montants affectés à la maîtrise de la végétation (0,3 pour cent); et l'augmentation des coûts d'achat d'électricité (1,7 pour cent).

Hydro-Québec ajoute par voie de communiqué que les températures plus douces des deux derniers hivers et la croissance de la demande d'électricité découlant notamment d'une stratégie d'augmentation des ventes - axée sur la conversion à l'électricité d'équipements de la clientèle d'affaires et sur l'implantation de centres de données au Québec - ont limité à 1,1 pour cent la hausse demandée.

L'impact mensuel de la modification tarifaire de 1,1 pour cent représenterait 47 cents pour un logement, 1,48 $ pour une petite maison, 2,21 $ pour une maison moyenne et 2,95 $ pour une grande maison.

L'an dernier, Hydro-Québec avait réclamé une augmentation de 1,6% de ses tarifs 2017-2018. La Régie lui a accordé 0,7%, une hausse qui s'applique depuis le 1er avril.

_____________________________________________________________________

Les plus récentes augmentations * :

2017-2018: 0,7%

2016-2017: 2,9%

2015-2016: 4,3%

2014-2015: 2,4%

* Source: La Presse

_____________________________________________________________________