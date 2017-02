Huit accusés de pornographie juvénile de retour en Cour à Montréal

MONTRÉAL - Le groupe de 15 hommes accusés de crimes de pornographie juvénile dans le cadre de l'opération «Malaise» s'est scindé en deux: si sept ont déjà plaidé coupable, les huit autres vont de l'avant avec les procédures criminelles et seront de retour devant un juge à Montréal dans les prochaines semaines.

L'opération policière «Malaise» de la Sûreté du Québec (SQ) a notamment mis au jour un réseau de présumés pédophiles.

Elle a mené à 15 arrestations en janvier et février 2016, des hommes qui ont été accusés d'avoir accédé à de la pornographie juvénile, de s'être donné des conseils pour approcher des jeunes, ainsi que d'avoir partagé sur leurs expériences sexuelles avec des enfants. Des accusations de contacts sexuels sur des mineurs avaient été ajoutées par la suite pour trois d'entre eux, les actes reprochés en ce qui les concerne n'étant pas confinés au monde pornographique.

Le plus jeune des accusés avait 27 ans et le plus vieux 74 ans au moment de leur arrestation.

Les faits qu'on leur reproche remontent à 2003 et dans certains cas se sont produits jusqu'en 2016.

Un second volet de l'enquête a permis à la SQ de procéder à l'arrestation de trois autres hommes plus tard en 2016 pour de présumés attouchements sexuels sur des mineurs.