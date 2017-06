Grogne au Bloc québécois

Le chef parlementaire du Bloc québécois, Xavier Barsalou-Duval, de même que les députés Mario Beaulieu et Marilène Gill étaient absents.

Gabriel Ste-Marie était entouré de Michel Boudrias, Rhéal Fortin, Simon Marcil, Monique Pauzé, Louis Plamondon et Luc Thériault.

«C'est un immense manque de jugement d'avoir nommé Louis-Philippe Dubois comme chef de cabinet, a-t-il poursuivi. On lui avait dit qu'il n'avait pas les compétences et qu'il n'avait pas notre confiance.»

«Là, on comprend que Louis-Philippe Dubois, le chef de cabinet de la chef, travaillait davantage contre les députés du Bloc que pour le Bloc, a lancé le député Gabriel Ste-Marie. Ça, c'est un immense manque de jugement.»

OTTAWA - Sept députés du Bloc québécois ont affirmé mercredi que leur lien de confiance avec Martine Ouellet, leur chef, a été ébranlé et qu'elle devra travailler pour le rétablir.

Les détails avec Antoine Robitaille et Hélène Buzzetti

Le HuffPost Québec a révélé plus tôt dans la journée que Louis-Philippe Dubois aurait laissé filtrer dans les médias des informations sur Rhéal Fortin et le bureau d'avocats où il a déjà travaillé. Ce bureau aurait obtenu de lucratifs contrats sans appel d'offres de l'ancienne administration du maire de Saint-Jérôme, Marc Gascon.

Martine Ouellet a démis son chef de cabinet de ses fonctions quelques heures plus tard. Dans un communiqué, elle écrit qu'il «n'a plus le lien de confiance avec l'ensemble de l'aile parlementaire nécessaire à la réalisation de son travail» et a condamné ses gestes.

Cette tentative pour ternir la réputation de Rhéal Fortin, qui a été chef intérimaire du parti, a d'autant plus ébranlé le caucus du Bloc québécois qu'il s'agit d'un député respecté qui cherche toujours le consensus, ont révélé des proches du parti sous le couvert de l'anonymat.

«On est avec lui et il a notre entière confiance», a souligné Gabriel Ste-Marie lors de la conférence de presse.