Grâce à deux Québécois, vous pouvez visiter la Maison-Blanche sans vous déplacer (vidéo)

(98,5 FM) - Plus de 2,5 millions de personnes ont déjà effectué la visite virtuelle en 360 degrés de la Maison-Blanche en compagnie du président sortant américain Barack Obama et de la première dame, Dame Michelle Obama.

Félix Lajeunesse et Paul Raphaël sont deux des trois cofondateurs de Felix & Paul, une entreprise de réalité virtuelle cinématographique.

Après avoir collaboré avec l’administration Obama durant l’été 2016 sur un projet tourné dans le parc Yosemite où l’environnement était mis de l’avant, l’entreprise québécoise a réitéré l’expérience avec le président américain. Cette fois-ci le projet est plus ambitieux. Il s’agit de permettre à tous de faire une visite virtuelle en 360 degrés de la Maison-Blanche accompagnée de Barack Obama et de son épouse, Michelle.

Et c’est déjà un grand succès.

«Plus de 800 000 personnes ont déjà profité de la visite virtuelle et lundi, Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook, a relayé la vidéo sur sa page Facebook personnelle et ç’a rajouté 2,5 millions de visiteurs supplémentaires. C’est un projet qui en quelques jours a fait le tour de la planète. On est très contents», a dit Félix Lajeunesse en entrevue avec Paul Houde mardi.

Grâce à cette vidéo, on peut voir le Cross Hall (le «Corridor») où des milliers de touristes et chefs d’État foulent quotidiennement le fameux tapis rouge.

On voit aussi Barack Obama assis dans le Bureau Oval. Il confie apprécier beaucoup la luminosité de la pièce avec ses grandes fenêtres. Il mentionne aussi que la pièce est beaucoup plus petite et intime qu’il l’avait imaginée alors qu’il l’avait vue en photos ou à la télévision.

Obama nous invite aussi à faire la découverte de la Situation Room (Salle de crise) qui se trouve au sous-sol de l’aile Ouest. Cette pièce à la fine pointe de la technologie de téléconférence compte une immense table avec de nombreuses chaises de cuir et c’est là que le président peut communiquer avec tous les généraux du monde. Obama indique que c’est dans cette pièce qu’ils ont planifié le raid contre Oussama ben Laden et qu’ils ont regardé en direct les événements menant à sa capture et son décès.

Voyez la vidéo qui est la version courte du projet (8 minutes). Une version longue de 22 minutes sortira en avril prochain.