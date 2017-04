Google tente de contrer les «fausses nouvelles»

SAN FRANCISCO - Google a ajouté quelques ingrédients à son moteur de recherche dans un effort pour contrer les informations bidon et les suggestions de recherche pouvant être offensantes.

Les changements sont en route depuis quatre mois, mais Google n'avait pas encore discuté en détail de la plupart de ces outils.

L'annonce faite sur un blogue, mardi, reflète la confiance du géant de l'internet envers un nouveau système de surveillance voué à réduire les risques que son moteur de recherche mette à l'avant-plan des «fausses nouvelles» sur des personnes et des événements.

Le vice-président Ben Gomes a affirmé que le risque ne pouvait pas être «à zéro», mais que Google estimait pouvoir avoir désormais «une longueur d'avance».

Google a commencé à revoir ses algorithmes soigneusement dissimulés qui génèrent les résultats de recherche avec l'aide de 10 000 personnes évaluant la qualité et la fiabilité des suggestions.

L'entreprise américaine a aussi réécrit son livre de 140 pages de lignes directrices qui aide les évaluateurs de la qualité à livrer leurs conclusions.

En plus de prendre des mesures pour bloquer les «fausses nouvelles» dans ses résultats de recherche, Google a aussi modifié une application populaire qui essaie automatiquement de prédire ce qu'une personne recherche au moment même où elle entre les premières lettres sur son clavier.

L'outil a été revu pour écarter les suggestions désobligeantes, telles que «are women evil?» en anglais ou des recommandations incitant à la violence.

Le réseau Facebook, sur lequel des fausses nouvelles et d'autres canulars ont largement circulé, tente aussi de contrer l'afflux d'informations trompeuses en travaillant avec l'Associated Press et d'autres organisations médiatiques pour vérifier des nouvelles suspectes et rétablir les faits lorsque cela est nécessaire.

Facebook a également offert à ses usagers, au nombre de près de deux milliards, des occasions de signaler les publications qu'ils estiment contenir des informations fausses, une avenue désormais offerte par Google à l'égard de certains extraits de nouvelles se retrouvant dans ses résultats de recherche.