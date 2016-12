Google, Facebook et Twitter, responsables de la radicalisation terroriste?

(98,5 FM) - Les familles de trois victimes de la fusillade d'Orlando poursuivent Facebook, Twitter et Google parce qu'elles allèguent qu'Omar Mateen, l'auteur de la tuerie, s'est radicalisé à cause de de la propagande diffusée sur Internet et les médias sociaux.

Les familles de Tevin Crosby, Javier Jorge-Reyes et Juan Ramon Guerrero réclament un dédommagement en vertu d’une loi fédérale qui permet à la succession de victimes d’actes terroristes de poursuivre quiconque ayant fourni du « soutien matériel » aux terroristes.

«On essaie de responsabiliser ces géants de l’Internet qui donnent aux gens des technologies très puissantes, mais qui ne se soucient guère de la sécurité ou du message envoyé à la population.

«Mais avec la Constitution qu’ils ont aux États-Unis, c’est le ‘’free speech’’, donc on peut dire n’importe quoi. Par contre, dans ce cas-ci, les gens essaient de mettre une cause et effet avec les images violentes et les gens qui se sont radicalisés et qui vont tuer des gens», a expliqué Paul Laurier, Vice-président de Technologie Artemis Renseignement, ancien chef d'équipe de l'Unité de lutte contre le terrorisme à la Sûreté du Québec et ex-membre de l’Équipe intégrée sur la sécurité nationale à la GRC et au programme de la cybermenace extrémiste.

Facebook se défend

La direction de Facebook a publié une déclaration disant qu’elle prenait au sérieux la menace posée par les terroristes. Twitter a affirmé pour sa part avoir supprimé 235 000 comptes de propagande terroriste en six mois.

Selon l’expert en terrorisme, c’est une bonne chose que les médias sociaux et l’Internet passent à l’action, mais le mal a déjà été fait.

«Ils réagissent maintenant, mais pendant l’année 2016, l’État islamique a bombardé très librement des messages et des vidéos de haine envers les mécréants. Et le contenu n’était pas surveillé et c’était très facile d’accès. S’ils ont deux cents plaintes sur un compte, ils vont réagir, mais s’ils en ont seulement deux, ils ne réagiront pas.

«Ce n’est jamais trop tard, mais par contre, ils sont en réaction aux poursuites un peu partout sur la planète», affirme-t-il.