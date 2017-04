Glissement de terrain sur l'île de Java, en Indonésie: un mort et des disparus

Des gens inspectent les dégâts causés par l'éboulement, à Banaran, Ponorogo, dans l'est de Java./Photo: AP, Firdaus

PONOROGO, Indonésie - Les équipes de sauvetage cherchaient plus d'une vingtaine de personnes, samedi, sur la principale île de l'Indonésie, Java, où un corps a été découvert après qu'un important glissement de terrain soit survenu.

Les recherches ont toutefois dû être suspendues alors que la pluie se mettait à tomber.

Le glissement de terrain a touché quelque 23 maisons ainsi que des fermiers cultivant le gingembre dans le village de Banaran, dans le district de Ponorogo, a indiqué le porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho.

Le chef local de l'armée, le lieutenant-colonel Slamet Sarijanto, a affirmé qu'environ 38 personnes ont été ensevelies par l'éboulement, selon l'information rapportée par des villageois, soit 22 qui se trouvaient dans leur maison et 16 qui se trouvaient dans les champs.

M. Nugroho a de son côté fait état de 17 blessés qui étaient traités à l'hôpital.

Les recherches ont été interrompues «en raison des conditions météorologiques et du terrain instable qui pourraient causer davantage de glissements de terrain», a-t-il expliqué, ajoutant que les opérations reprendront dimanche.

Le glissement de terrain, survenu sur 800 mètres de long et 20 mètres de haut, a fait dérouter des véhicules, a détruit et enseveli des bâtiments et a laissé une importante faille sur un versant de montagne où la végétation luxuriante a été ravagée.

Le drame est imputable aux pluies diluviennes des derniers jours.