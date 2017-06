Gala du cinéma: «Juste la fin du monde» et «Nelly» partent en tête

On en parle en ondes : Catherine Beauchamp (6:05) Publié le dimanche 04 juin 2017 dans Week-end extra Avec Catherine Beauchamp

MONTRÉAL - Après avoir frôlé la Palme d'Or, à Cannes, le film de Xavier Dolan, «Juste la fin du monde», pourrait être couvert de prix au Gala Québec Cinéma, dimanche soir, tout comme «Nelly», l'oeuvre biographique d'Anne Émond, deux films qui ont été récompensés plusieurs fois au gala des artisans, jeudi.

Le drame de Xavier Dolan a obtenu un total de douze nominations pour le gala, et il a remporté trois premiers prix à la soirée des artisans, dont celui de la meilleure direction de la photographie et celui du film s'étant le plus illustré à l'extérieur du Québec.

«Juste la fin du monde» est en lice pour les prix les plus prestigieux de la soirée, meilleur film et meilleure réalisation, alors que ses acteurs principaux, Gaspard Ulliel et Nathalie Baye, pourraient repartir avec les prix de la meilleure interprétation.

Xavier Dolan a aussi obtenu le César du meilleur réalisateur, en février dernier.

Le film, inspiré de la pièce de théâtre de l'auteur français Jean-Luc Lagarce, a raflé plusieurs prix au Canada et à l'étranger, dont le prestigieux Grand Prix du Festival de Cannes.

Nelly

Pour sa part, «Nelly», d'Anne Émond, était en nomination six fois et il s'en est tiré avec trois prix au gala de jeudi dernier. Les artisans ont été récompensés pour le meilleur maquillage, la meilleure coiffure et la meilleure musique originale.

Mylène Mackay, qui incarne la défunte écrivaine Nelly Arcand dans le film biographique, pourrait quant à elle remporter le prix de la meilleure interprète féminine.

«Les Mauvaises herbes» de Louis Bélanger et «Two Lovers and a Bear» de Kim Nguyen, sont aussi en lice pour plusieurs prix, dont meilleure réalisation et meilleur scénario.

Le Gala Québec Cinéma remettra d'ailleurs dimanche soir de nouveaux prix, révélation de l'année et prix du public.

La cérémonie, autrefois appelée gala des Jutra, avait été renommée dans la foulée de la controverse entourant le cinéaste Claude Jutra. Les anciens prix Jutra s'appellent maintenant les prix Iris.

Le Gala Québec Cinéma sera diffusé sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé, dimanche à 20 h et sera animé par Édith Cochrane et Guylaine Tremblay.