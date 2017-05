Gala Artis : «Je veux juste avoir du plaisir» -l'animateur Guy Jodoin

On en parle en ondes : Ce soir, c'est le Gala Artis animé par Guy Jodoin... (7:26) Publié le dimanche 14 mai 2017 dans Week-end extra Avec Catherine Beauchamp

(98,5 FM) - Le Québec célèbrera ce soir ses artisans de la télévision. En direct du Théâtre Denise-Pelletier, dès 19 h, TVA diffusera le 32e Gala Artis, animé par Guy Jodoin.

«Quand j’ai accepté de nouveau le mandat d’animer le gala, j’ai dit oui, mais… Les gens ont ensuite été rapides à corriger le tir, ne serait-ce que d’avoir mes textes plus rapidement et d’obtenir plus de temps de répétition dans la salle», a affirmé Guy Jodoin en entrevue à l’émission Week-End Extra, dimanche matin.

Le Gala Artisest d’abord un événement rassembleur. Cette fois plus que jamais, les concepteurs du gala, en accord avec Guy Jodoin, ont choisi de rapprocher le public et les artistes.

«On a décidé d’aller un peu ailleurs, a indiqué Jodoin. Par exemple, la vidéo d’ouverture cette année sera plutôt dans la simplicité et l’émotion. On s’est rapproché davantage des artistes et du public.»

Questionné quant à certaines critiques désobligeantes faites à l'endroit de son travail à la barre du gala l'an dernier, Guy Jodoin a répondu qu'il ne pouvait s'en faire avec des détails qui se sont mal déroulés sur scène durant la soirée.

«Je ne sais même pas ce que les gens ont dit l'année passée. Je ne peux plus rien faire de toute façon [après la fin du gala]. On a une chance, un soir. Même si je m'en voulais de ne pas avoir dit le bon mot ou de m'être trompé à propos d'un invité, j'aime mieux en rirelive, de dire que je suis mêlé, plutôt que de [paniquer]. On est un peu sans filet. Je ne veux pas me mettre de la pression. Je veux juste avoir du plaisir.»

»»»Veuillez écouter l’intégralité de la chronique de Catherine Beauchamp en cliquant sur l’extrait sonore ci-haut.

Voici la liste complète des nominations:

ANIMATEUR / ANIMATRICE DE BULLETINS DE NOUVELLES

Pierre Bruneau (TVA Nouvelles)

Céline Galipeau (Le Téléjournal)

Pascale Nadeau (Le Téléjournal)

Patrice Roy (Le Téléjournal Grand Montréal)

Sophie Thibault (TVA Nouvelles)

ANIMATEUR / ANIMATRICE D’ÉMISSIONS D’AFFAIRES PUBLIQUES

Mario Dumont (Mario Dumont)

Anne-Marie Dussault (24/60)

Paul Larocque (J.E., La joute)

Denis Lévesque (Denis Lévesque, Le Québec parle)

Charles Tisseyre (Découverte)

ANIMATEUR / ANIMATRICE D’ÉMISSIONS DE SERVICES

Marie-Claude Barrette (Deux filles le matin, Virages)

Gino Chouinard (Salut bonjour)

Johane Despins (L’épicerie)

Marina Orsini (Marina Orsini)

André Robitaille (Entrée principale)

ANIMATEUR / ANIMATRICE D’ÉMISSIONS DE VARIÉTÉS OU DE DIVERTISSEMENT

France Beaudoin (En direct de l’univers)

Véronique Cloutier (Votre beau programme)

Charles Lafortune (La voix, La voix junior)

Éric Salvail (Les recettes pompettes)

Jean-Philippe Wauthier (Les dieux de la danse, La soirée est (encore) jeune)

ANIMATEUR / ANIMATRICE DE MAGAZINES CULTURELS ET TALK-SHOWS

Julie Bélanger (Ça finit bien la semaine)

Guy A. Lepage (Tout le monde en parle)

Pénélope McQuade (Les échangistes)

André Robitaille (Les enfants de la télé)

Éric Salvail (En mode Salvail)

RÔLE MASCULIN / COMÉDIES QUÉBÉCOISES

Adib Alkhalidey (Like-moi!)

Jean-Michel Anctil (Mes petits malheurs)

Antoine Bertrand (Boomerang)

Martin Petit (Les pêcheurs)

Antoine Vézina (lol :-), Web thérapie)

RÔLE FÉMININ / COMÉDIES QUÉBÉCOISES

Sophie Cadieux (Lâcher prise)

Anne Casabonne (Complexe G)

Édith Cochrane (Complexe G, Web thérapie)

Katherine Levac (Like-moi!)

Catherine-Anne Toupin (Boomerang)

ANIMATEUR / ANIMATRICE D’ÉMISSIONS DE JEUX

Jean-François Baril (La guerre des clans)

Alexandre Barrette (Taxi payant)

Stéphane Bellavance (Au suivant, Génial!)

Guy Jodoin (Le tricheur)

Patrice L’Écuyer (Des squelettes dans le placard, Silence, on joue!)

ANIMATEUR / ANIMATRICE D’ÉMISSIONS DE SPORT

Dany Dubé (#LavoieDubé)

Pierre Houde (Le hockey des Canadiens, Le Grand Prix de Formule 1)

Stéphane Langdeau (L’antichambre)

Chantal Machabée (Hockey 360, L’antichambre, Le 5 à 7, Sports 30)

Dave Morissette (Dave Morissette en direct, Destination Coupe Stanley)

RÔLE MASCULIN / SÉRIE DRAMATIQUE SAISONNIÈRE

Éric Bruneau (Blue Moon, Mensonges, Prémonitions)

Alexandre Goyette (Feux)

Marc-André Grondin (L’imposteur)

Charles Lafortune (Karl & Max)

Vincent Leclerc (Les pays d’en haut)

RÔLE FÉMININ / SÉRIE DRAMATIQUE SAISONNIÈRE

Mélissa Désormeaux-Poulin (Mensonges, Ruptures)

Maude Guérin (Feux)

Sarah-Jeanne Labrosse (Les pays d’en haut)

Fanny Mallette (Feux, Mensonges)

Karine Vanasse (Blue Moon)

RÔLE MASCULIN / SÉRIE DRAMATIQUE ANNUELLE

Mathieu Baron (Unité 9)

Luc Guérin (Unité 9)

Guy Nadon (O’)

Vincent-Guillaume Otis (District 31)

Gildor Roy (District 31)

RÔLE FÉMININ / SÉRIE DRAMATIQUE ANNUELLE

Céline Bonnier (L’heure bleue, Unité 9)

Ève Landry (Unité 9)

Magalie Lépine-Blondeau (District 31)

Sophie Lorain (Au secours de Béatrice)

Guylaine Tremblay (Unité 9)

ARTISTE D’ÉMISSIONS JEUNESSE

Stéphane Bellavance (Arrange-toi avec ça)

Mehdi Bousaidan (MED)

Yan England (L’appart du 5e)

Sarah-Jeanne Labrosse (L’appart du 5e, Le chalet)

Phil Roy (ALT (actualité légèrement tordue), ALT 2016: on ferme l’année, Code G.)

PERSONNALITÉ MASCULINE DE L’ANNÉE

Gino Chouinard

Charles Lafortune

Guy Nadon

Vincent-Guillaume Otis

Éric Salvail

PERSONNALITÉ FÉMININE DE L’ANNÉE

Véronique Cloutier

Mélissa Désormeaux-Poulin

Magalie Lépine-Blondeau

Sophie Lorain

Guylaine Tremblay