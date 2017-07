G20: Trudeau a fait la promotion d'un commerce «ouvert et progressiste»

HAMBOURG - Le premier ministre canadien Justin Trudeau a insisté, au cours du sommet du G20, qui s'est conclu samedi à Hambourg, en Allemagne, sur l'importance de développer un commerce «ouvert et progressiste» ainsi que sur l'importance d'«agir maintenant» pour lutter contre les changements climatiques.

Alors que tous les pays du G20, y compris les États-Unis, ont réitéré dans leur déclaration finale et commune l'opposition de l'organisation au protectionnisme, le bureau du premier ministre mentionne, dans son communiqué, que le commerce «ouvert» doit être «dans l'intérêt de la classe moyenne et de ceux qui travaillent fort pour en faire partie».

Tous les pays du G20, dont les États-Unis, se montrent «unis en opposition au protectionnisme», a soutenu, de son côté, le ministre canadien des Finances, Bill Morneau. Il a présenté ce développement comme un «accomplissement positif» du sommet.

Tous reconnaissent l'importance du commerce pour leurs économies respectives, leur croissance ainsi que les difficultés qu'entraîne le protectionnisme, a souligné le ministre Morneau.

Dans une copie des sections de la déclaration finale du G20 qui portent sur le commerce ayant coulé dans les médias, on signale l'importance d'avoir des systèmes de commerce et d'investissements «avantageux réciproquement et mutuellement».

La déclaration indique en outre que le G20 «luttera contre le protectionnisme incluant les pratiques commerciales injustes», le document établissant aussi le droit des pays à recourir, en ce sens, «à des instruments de défense légitimes».