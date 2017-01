Fusillade mortelle à l'aéroport de Fort Lauderdale (vidéos en direct)

FORT LAUDERDALE, Floride - Plusieurs personnes ont été tuées et blessées par balles lors d'une fusillade à l'aéroport international de Fort Lauderdale, en Floride, selon ce que rapportent différents médias.

Le bureau du Shériff du comté de Broward a confirmé sur Twitter que plusieurs personnes étaient décédées et qu'il y avait de nombreux blessés.

Confirming multiple people are dead, and a number of people were transported to a hospital from @FLLFlyer. Upper level of airport open. — Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017

La chaîne CNN faisait état d'un bilan d'au moins neuf blessés quelques minutes plus tôt, tout comme des stations de télévision de la région de Miami. Le tireur aurait été arrêté.

Une heure plus tard, le bureau du Shériff a officialisé le nombre de victimes (5) et de blessés (8).

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital. — Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017

Voir la vidéo d'un Québécois présent à l'aréoport:

Les responsables de l'aéroport témoignent sur Twitter d'un «incident» dans la zone de retrait des bagages de l'aérogare 2, sans fournir plus de détails.



Des hélicoptères de médias qui survolent la scène montrent des centaines de personnes rassemblées sur l'aire de trafic tôt vendredi après-midi. Une ambulance circule à proximité et des membres des forces de l'ordre arrivent sur place en trombe.



L'ancien porte-parole de la Maison-Blanche, Ari Fleischer, a indiqué sur Twitter qu'il est sur place, que des coups de feu ont été tirés et que «tout le monde se sauve».

Vidéo en direct: