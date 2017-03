Fusillade dans un lycée en France (vidéo)

GRASSE - Un étudiant armé a été arrêté au terme d'une fusillade qui a fait au moins trois blessés dans une école secondaire du sud de la France, jeudi.

Le directeur de l'école, qui aurait tenté de s'imposer, et deux autres personnes auraient été blessées.



L'incident s'est produit près de l'école Alexis de Tocqueville, dans la ville de Grasse, et a semé l'émoi dans un pays encore secoué par les attentats islamistes des deux dernières années.



Cinq autres personnes ont été traitées pour un choc nerveux.



La police rapporte l'arrestation d'un jeune de 17 ans qui avait en sa possession plusieurs armes. La piste du terrorisme a été écartée et il ne semble pas y avoir d'autre suspect.

Le jeune homme avait publié une vidéo morbide sur Facebook. Selon les autorités, il aurait aussi consulté des sites pour trouver des informations sur des tueries de masse survenue aux États-Unis.

Certains étudiants ont pris la fuite au moment de l'attaque, pendant que d'autres se cachaient à l'intérieur de l'école.



La police a bouclé le secteur pendant que des résidants inquiets se massaient autour de l'école, tout comme des véhicules d'urgence. La ville se trouve à environ 40 kilomètres de Nice.