Fusillade dans un hôpital de New York: l'assaillant avait fait des menaces

Le centre hospitalier Bronx Lebanon, à New York/Photo: Wikipedia

NEW YORK - Après avoir été contraint de démissionner en tant que médecin de famille au centre hospitalier Bronx Lebanon, à New York, le docteur Henry Bello avait menacé ses collègues et avait dit qu'il allait les tuer.

Cet homme a ouvert le feu sur ses anciens collègues avec un fusil AR-15 qu'il cachait sous un sarrau de laboratoire blanc, vendredi. Il a tué un médecin et blessé gravement six personnes.

M. Bello a ensuite retourné son arme contre lui-même.

Au moment de démissionner, en 2015, le médecin était visé par des allégations de harcèlement sexuel.

Les enquêteurs tentent de mettre en commun les éléments qui pourraient permettre de comprendre ce qui a mené M. Bello à sévir deux ans après avoir été poussé vers la sortie du centre hospitalier Bronx Lebanon. Ils s'affairent aussi à déterminer si l'assaillant a cherché à s'en prendre à une personne en particulier.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a indiqué que «plusieurs détails» devaient toujours être mis en commun, ajoutant que le terrorisme n'était pas en cause dans l'attaque.