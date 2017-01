Fusillade au Texas: un mort et 5 blessés

SAN ANTONIO - Une fusillade survenue après que deux hommes eurent cambriolé une bijouterie située dans un centre commercial de San Antonio au Texas a fait un mort et cinq blessés, ont rapporté les autorités, dimanche.

Le chef de la police locale, William McManus, a relaté qu'un de deux suspects avait abattu « un bon Samaritain » qui tentait de s'interposer pour les arrêter.



Un autre individu ayant un permis de port d'arme dissimulée a sorti une arme, a tiré à son tour et blessé ce suspect.



L'autre suspect a réussi à fuir les lieux. Il avait blessé un homme et une femme en faisant usage de son arme à feu. Deux autres personnes ont été transportées à l'hôpital, souffrant de blessures non reliées à des coups de feu.



Les policiers demeurent à la recherche du fuyard.