Funérailles de Janine Sutto: célébrées lundi après-midi

MONTRÉAL - Les funérailles officielles de la grande comédienne Janine Sutto seront célébrées lundi après-midi à l'église Saint-Germain, dans l'arrondissement d'Outremont.

Mme Sutto est décédée le 28 mars à l'âge de 95 ans.

Dimanche, la dépouille de la comédienne a été exposée en chapelle ardente dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal. Deux grandes photos de la comédienne accompagnaient le cercueil fermé.

La cérémonie commencera vers 14 h. Elle sera également diffusée sur la chaîne RDI dans le cadre d'une émission spéciale à compter de 13 h 30.

Après les obsèques, membres de la famille, amis, camarades et dignitaires se rassembleront au Théâtre du Nouveau Monde pour une cérémonie en son honneur.

La famille de Mme Sutto a aussi invité les gens à faire des dons à la Fondation Baluchon Alzheimer ou à l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle.

Compagnon de l'Ordre du Canada, chevalière de l'Ordre national du Québec, et chevalière de l'ordre des Arts et des Lettres de la République Française, où elle était née, Janine Sutto a connu une carrière prolifique de plus de 70 ans au théâtre, au cinéma et à la télévision.

Son rôle de Mademoiselle L'Espérance, au côté de Gilles Latulippe dans la série télévisée «Symphorien», a été un des plus marquants de sa carrière. La comédienne bénéficiait déjà d'une notoriété enviable grâce à ses participations à de nombreux feuilletons radiophoniques et à la populaire émission «Les Belles Histoires des pays d'en haut». Elle a aussi joué dans d'innombrables pièces de théâtre. Vers la fin de sa carrière, elle est même montée sur les planches à Paris, faisant partie de la distribution de la comédie musicale inspirée de la pièce de Michel Tremblay, «Les Belles-Soeurs», présentée au Théâtre du Rond-Point à Paris.

Elle laisse dans le deuil sa fille, la comédienne Mireille Deyglun, son gendre, l'ancien journaliste Jean-François Lépine et ses deux petits-enfants, Félix et Sophie Lépine.