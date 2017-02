Fuites dans les médias: Trump ordonne un examen des agences de renseignement

On en parle en ondes : Commentaires sur la conférence de Donald Trump. (5:36) Publié le jeudi 16 février 2017 dans Le Québec maintenant Avec Normand Lester

WASHINGTON - L'administration Trump a demandé au fondateur d'une société de capital-investissement de New-York de diriger un examen des services du renseignement, alors que le président a promis de s'attaquer à ce qu'il a qualifié de «fuites illégales» d'informations classifiées dans les médias.

Un haut responsable à la Maison-Blanche a affirmé jeudi que Stephen Feinberg, de Cerberus Capital Management, avait été sollicité pour diriger un processus d'examen des diverses agences du renseignement et pour faire des recommandations sur des améliorations à l'efficacité et à la coordination entre les organisations.

Ce responsable n'était pas autorisé à discuter de la question, et a parlé sous le couvert de l'anonymat. Il a indiqué que le rôle de M. Feinberg ne serait pas officiel avant des vérifications sur le plan éthique.

Le président a promis de s'attaquer aux fuites et d'augmenter la surveillance des services du renseignement. Ses intentions ont été mal reçues, et perçues par plusieurs comme des représailles envers des responsables du renseignement qui enquêtent sur les liens entre des membres de son équipe et la Russie.

M. Trump a écrit sur Twitter, mardi: «Le véritable scandale est que les informations classifiées sont livrées illégalement par le "renseignement" comme des friandises. Très anti-Américain!»

Jeudi, il a aussi accusé les démocrates d'avoir semé de «fausses nouvelles» sur la Russie en représailles pour leur défaite aux élections générales de novembre.