Fuite dans les médias: le maire Coderre était «très agacé»

MONTRÉAL - La «proximité» entre le cabinet du maire de Montréal et le Service de police n'est pas de l'ingérence, a lancé lundi le maire Denis Coderre devant la commission d'enquête sur les sources journalistiques.

Le maire de la métropole a amorcé son témoignage, en fin d'avant-midi, à la suite de celui de sa directrice des communications, Catherine Maurice.

M. Coderre a d'emblée expliqué en quoi il devait garder une certaine proximité avec le chef de police, sans que cela soit de l' «ingérence».

Il a cité des dossiers comme les récentes inondations, mais aussi des manifestations et les interventions policières en matière d'itinérance comme preuves de la nécessaire proximité entre le maire et le directeur du SPVM.

Témoignage de sa directrice des communications

Auparavant, c'est son attachée de presse d'alors, Mme Maurice, qui avait témoigné du fait que M. Coderre était «agacé» lorsque des informations ont commencé à filtrer dans les médias concernant un constat d'infraction qu'il avait reçu avant qu'il soit maire de Montréal et que le chroniqueur de La Presse, Patrick Lagacé, avait évoqué un possible trafic d'influence de sa part, dans des courriels transmis à son attachée de presse.

«C'est la troisième fois tabarnak», avait lancé M. Coderre, s'est rappelée lundi celle qui était alors son attachée de presse, et qui est aujourd'hui sa directrice des communications, Catherine Maurice.

Mme Maurice témoigne lundi devant la commission d'enquête sur les sources journalistiques.

M. Coderre voulait ainsi dire que c'était la troisième fois que des informations personnelles le concernant étaient coulées dans les médias. Et, dans le cas de la contravention, cette histoire datait de 2012.

Et dans un échange de courriels entre Mme Maurice et M. Lagacé, en décembre 2014, ce dernier allait jusqu'à parler d'un possible trafic d'influence de la part du maire et demandait des preuves que le constat d'infraction avait bel et bien été payé, comme le maire l'affirmait.

Mme Maurice a aussi rapporté que le cabinet du maire lui avait demandé d'être «tough» avec Lagacé, après ses premières communications avec lui, afin de savoir sur quoi il se basait pour prétendre qu'il y aurait eu trafic d'influence.

Le maire Coderre a également appelé le directeur du Service de police de la ville de Montréal d'alors, Marc Parent. L'appel n'a duré que «deux ou trois minutes», s'est-elle rappelée.

Et c'est lors de cette conversation avec le chef de police que le maire de Montréal aurait lancé qu'il s'agissait de la troisième fuite d'une affaire personnelle dans les médias.

Mme Maurice a souligné qu'elle ne voit pas qui d'autre le maire Coderre aurait pu appeler que le chef de police. Il ne pourrait composer le 911 ou se rendre dans un poste de quartier sans que cela se retrouve sur des sites internet en dedans de quelques heures, a-t-elle soutenu.

Mme Maurice ignorait à l'époque quelles étaient les deux autres affaires auxquelles M. Coderre faisait référence en affirmant que l'histoire de la contravention - qu'il avait payée - était la troisième fuite.

Une enquête des affaires internes du SPVM a suivi cette histoire, menée par l'enquêteur Normand Borduas, déjà entendu par la Commission Chamberland. Celui-ci faisait enquête sur un possible abus de confiance qui aurait été commis par un policier.