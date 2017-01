Frais accessoires: les médecins s'exposeront à des sanctions

QUÉBEC - Les médecins qui choisiraient de défier la loi et d'imposer des frais pour des services réputés gratuits à compter de jeudi s'exposeront à des sanctions, a prévenu mercredi le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

La loi interdit de faire payer au patient des frais accessoires pour des soins et services couverts par le régime public, et elle sera appliquée dès jeudi, comme prévu, a-t-il assuré.



En point de presse, le ministre a tenté de se faire rassurant, malgré la confusion qui règne autour de l'impact pour les patients et les médecins de l'entrée en vigueur de cette mesure controversée.



À quelques heures de l'échéance, Québec n'a toujours pas réussi à clore le dossier avec les deux grands regroupements de médecins, la Fédération des omnipraticiens (FMOQ) et la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ), avec lesquels le gouvernement poursuit toujours les négociations en vue de s'entendre sur l'impact financier que devront assumer les médecins, en vertu des nouvelles règles.



En principe, ce sont les médecins qui devront assumer la différence.



La FMSQ réclame à Québec quelque 10 millions $, en guise de compensation pour couvrir les coûts associés à la nouvelle réglementation.



Des ententes sont cependant intervenues avec certaines spécialités médicales, notamment les optométristes, a noté le ministre.



Ce dernier demande aux médecins de ne pas freiner l'accès aux services, même si certaines questions demeurent en suspens à la table de négociations.



Chose certaine, si, à compter de jeudi, un médecin demande à un patient de débourser une somme pour des frais accessoires, ce dernier «sera remboursé dans tous les cas», a dit M. Barrette.



En ce cas, il y aura enquête et s'il est démontré qu'il y a eu effectivement facturation, «il y aura des sanctions» imposées aux médecins récalcitrants.



La mesure vise à empêcher les médecins de présenter une facture aux patients pour les coûts des fournitures (pansements, gouttes) ou l'usage d'équipements reliés à des actes médicaux couverts par le régime d'assurance-maladie.



La Loi canadienne sur la santé interdit d'imposer des frais pour des soins inscrits sur la liste des actes faisant partie du régime public.