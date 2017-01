Foule record à son investiture ; Trump n'en démord pas

(98,5 FM) - Le président des États-Unis Donald Trump n'en démord pas : son investiture a attiré une foule record, quoi qu'en dise le consensus dans les médias sur le sujet.

Rappelons que pendant la cérémonie, les réseaux de télévisions ont montré une image de l’investiture de Barack Obama en 2009, comparée à celle de Donald Trump. Celle du 45e président montrait des sections du National Mall largement dégarnies.

Mais Trump ne lâche pas le morceau; il a ordonné au Service des parcs nationaux de lui fournir des preuves de son affirmation. Ce service a pour politique de ne jamais fournir de chiffres sur les événements ou manifestations qui se tiennent sur le National Mall pour éviter justement toute polémique.

Jean-François Grenier est directeur principal du Groupe Altus à Montréal. Il a eu l’occasion par le passé de faire plusieurs évaluations de foule.

Même s’il y a des méthodes scientifiques pour évaluer des foules, cela demeure une science inexacte.

«Dans ce cas-ci, comme la foule n’est pas mobile, puisqu’on assistait à un discours, c’est quand même relativement facile à estimer avec des photos aériennes, a affirmé Jean-François Grenier. Il est sûr et certain qu’il n’y avait pas un million et demi de personnes.»

Grenier explique qu’on mesure la superficie où les gens se trouvent en mettant une densité au mètre carré. Le National Mall a une superficie de 180,000 mètres carrés.

«Même si on mettait 5 personnes au mètre carré et à cette densité-là on est comme dans une boîte de sardines, ça donne en deçà d’un million, a-t-il estimé. Ça donne environ 949,000 personnes et là il y aurait eu du monde, jusqu’à la fin du Mall; à 5 personnes au mètre carré, c’est impossible.»

Même si les photos dont il dispose ne sont pas dans un angle idéal, Grenier estime que la foule présente pendant le discours de Donald Trump serait entre 350,000 et 425,000 personnes.

«Dans presque tous ces événements, on a toujours tendance à surévaluer les foules, met en garde Jean François Grenier. Quand on se retrouve devant une mer d’individus, c’est facile d’avoir un effet multiplicateur. Quand on est un organisateur, on a toujours tendance à mettre des foules qui sont bien au-delà de la réalité.»