Formule E: «On a acheté les blocs au lieu de les louer» -Coderre

Une image d'une récente course de Formule E qui avait lieu le 16 juillet, à New York./Photo: archives AP / Michael Noble Jr.

Une image d'une récente course de Formule E qui avait lieu le 16 juillet, à New York./Photo: archives AP / Michael Noble Jr.

(98,5 Sports) - La Ville de Montréal a dépensé 7,5 millions de dollars pour acquérir des murets qui seront utilisés sur le circuit de la Formule E, qui aura lieu dans les rues de la métropole à la fin juillet. Or, de nombreuses autres barrières seraient déjà disponibles dans la métropole. Le maire Denis Coderre a justifié cette dépense sur nos ondes, mardi.

«On a profité de l’événement pour refaire l’asphalte sur certaines rues comme le boulevard René-Lévesque et l’avenue Papineau, a affirmé le maire en entrevue au 98,5 Sports mardi. C’est de l’investissement et ça va durer longtemps. En achetant les blocs [de béton, aussi appelés murets], au lieu de les louer tout le temps, on fait une économie d’échelle. Ces blocs pourront servir pour la Formule 1 également.»

«Ce qu’on essaie de faire dans tout ça, c’est d’être efficace», a-t-il ajouté.

Selon ce qu’a indiqué plus tôt aujourd’hui une porte-parole de la Ville de Montréal, les nouveaux murets seront estampés du logo de la municipalité. Ceux-ci seront donc différents des murets que l’on retrouve, par exemple, sur les chantiers de construction. Leur dimension sera différente et leur surface sera plate.

À la suite d’un appel d’offres, le contrat de 7,525 millions $ a été octroyé à Deric Construction inc. C’est ce qu’on peut lire sur le site internet de TVA Sports. Quelques «1500 glissières de béton de 4 mètres de longueur chacune, surmontées de grilles métalliques de protection de 1,5 mètre à 2,5 mètres de hauteur, délimiteront le circuit afin de répondre aux normes de sécurité de la Fédération internationale de l’automobile (FIA)».

Ces barrières serviront à assurer la sécurité des pilotes de Formule E, tout comme celle des spectateurs, des citoyens et des membres du personnel travaillant autour de la piste.

À l’émission Les amateurs de sports, Denis Coderre a d'ailleurs souligné qu’il était de la responsabilité de la Ville de Montréal de livrer une piste adéquate, tout comme les murets et autres barrières de protection pour délimiter le circuit.

L'avenir de la Formule E ?

Questionné par l'animateur Jérémie Rainville quant au succès à long terme de cette course de voitures électriques, M. Coderre s’est dit convaincu que la Formule E est voué à un bel avenir.

«La Formule 1 et la Formule E ont deux marchés différents. Il y une distinction entre la course sur le circuit Gilles-Villeneuve et celle en milieu urbain. Ce sont deux propositions différentes.»

«On [la Ville de Montréal] rattache aussi beaucoup la Formule E aux notions de l’électrification, puis de la recherche et développement [en transport]. Il y a de plus en plus de grosses entreprises qui embarquent [dans la dynamique]… Pour Montréal, c’est une belle complémentarité.»

La course de Formule E à Montréal aura lieu les 29 et 30 juillet.