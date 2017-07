Formule E : la grogne éclipse l'événement sportif (vidéo)

(98,5 fm) - La présentation des deux courses de Formule E en fin de semaine dans les rues du centre-ville de Montréal apporte son lot de mécontentements.

«On ne ressent pas la même effervescence qu’au Grand Prix du Canada, a déclaré Philippe Laguë, chroniqueur automobile et animateur à Info circulation 730. Avec cette course, on empire la vie des Montréalais, contrairement au Grand Prix du Canada qui est présenté sur le circuit Gilles-Villeneuve, ce qui n’apporte pas la fermeture de rues.»

Laguë a fait savoir à Marie-Claude Lavallée à l’émission Le Québec maintenant que la zone étanche pour les automobilistes, soit les rues que les voitures de course emprunteront seront fermées à compter de la nuit de mercredi à jeudi jusqu’à dimanche soir.