Ford a perdu 783 millions $ US au quatrième trimestre

DEARBORN, Michigan - Le constructeur automobile américain Ford a affiché jeudi une première perte trimestrielle en sept ans.

Ford a annoncé avoir perdu 783 millions $ US au quatrième trimestre, soit 20 cents US par action, comparativement à un profit de 1,9 milliard $ US au même moment l'an dernier.

Son bénéfice ajusté s'est chiffré à 30 cents US par action, tandis que Wall Street attendait un profit de 31 cents US par action.

Cette perte est attribuée principalement à des ajustements hors trésorerie de 3 milliards $ US associés au régime de retraite.

Les revenus trimestriels de Ford ont glissé de 4 pour cent à 38,7 milliards $ US, ce qui est également inférieur aux attentes des économistes.

Pour l'exercice, Ford affiche la deuxième meilleure performance de son histoire, avec un bénéfice net de 10,4 milliards $ US et un bénéfice ajusté de 4,6 milliards $ US.

