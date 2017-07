Flambée de violence au Venezuela: un candidat politique est assassiné

Des membres de la garde nationale du Venezuela poursuivent des gens qui manifestent contre le gouvernement Maduro, à Caracas, vendredi./Photo: Ariana Cubillos/The Associated Press

(Cogeco Nouvelles) - Les Vénézuéliens sont appelés aux urnes, dimanche, pour élire les membres d'une assemblée qui sera chargée de réécrire leur constitution, agitant le spectre d'une dérive autoritaire. Dans la foulée, le candidat à cette Assemblée constituante, José Félix Pineda, a été tué par balles dans sa résidence, samedi soir.

L'avocat de 39 ans, qui est candidat à l'Assemblée constituante lors du scrutin du 30 juillet, a été abattu chez lui dans la nuit de samedi à dimanche.

«Un groupe de personnes a fait irruption» dans sa maison de Ciudad Bolivar, dans le sud-est du pays, et «lui a tiré dessus à plusieurs reprises», selon le ministère public vénézuélien, qui n'a pas donné d'informations sur le motif de ce meurtre, pour l'instant.

L'annonce de la mort de Pineda a notamment été faite sur Twitter par le gouvernement vénézuelien.



Il s'agit du deuxième candidat politique assassiné. Le 10 juillet, José Luis Rivas a été abattu en pleine campagne électorale dans la ville de Maracay, située dans le centre du pays.

Par ailleurs, un militant a aussi été tué.

Les troubles qui secouent le Venezuela depuis plusieurs mois rendent le scrutin de ce dimanche particulièrement surveillé. En fait, le pays est carrément paralysé par une crise économique et politique.

Les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures du matin, heure locale, sous une surveillance accrue de l’armée. Le srutin à pour but de sélectionner les 545 membres de l'Assemblée constituante. Celle-ci est grandement rejetée par l'opposition, qui organise des manifestations pour bloquer le projet politique de l'impopulaire président Nicolas Maduro.



#AHORA 1/2 Fiscalía 4° de Ciudad Bolívar investiga muerte del abogado José Félix Pineda (39), ocurrida la noche de este sábado 29/7 #30Jul pic.twitter.com/uASp3s3zXt — Ministerio Público (@MPvenezolano) 30 juillet 2017

Asesinaron en su casa al candidato a la ANC José Félix Pineda #30Jul https://t.co/WwXRoXE09d pic.twitter.com/m5DMnKDvFK — WilsonNoticias (@Wilsonnoticias1) 30 juillet 2017

Dérive autoritaire ?

Les opposants du régime du président Nicolas Maduro craignent que la réforme proposée par cette instance une consolide la mainmise du parti au pouvoir.

Les mois précédant ce scrutin ont été marqués par de violents affrontements entre manifestants et policiers.

La Maison-Blanche a imposé une série sanctions à plusieurs membres de haut rang du gouvernement de M. Maduro, avec l'appui du Mexique, de la Colombie et du Panama, entre autres.

Le président vénézuélien s'est rendu au bureau de scrutin avant l'aube, samedi, demandant l'acceptation de la communauté internationale.

Accompagné de ses proches conseillers et de médias d'État, M. Maduro a voté peu après 6 h, heure locale, beaucoup plus tôt et de manière bien moins cérémonieuse que lors des élections précédentes.

«Espérons que le monde tendra ses bras vers notre pays dans le respect», a-t-il déclaré.

(Avec The Associated Press, Radio-Canada et Le Point)