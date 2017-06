Fin de la «Loto-Trump»: pour éviter de heurter les sensibilités

MONTRÉAL - La «Loto-Trump» aura finalement duré moins longtemps que la présidence de Donald Trump, sur laquelle elle misait pour récolter l'argent des parieurs.

Le gouvernement Couillard a obligé Loto-Québec, jeudi, à mettre fin à ce pari qui avait fait son apparition sur sa plateforme Mise-o-jeu la veille.

La société d'État avait ouvert les paris sur la question suivante: «Donald Trump sera-t-il toujours président des États-Unis après le 1er mai 2018?».

Loto-Québec donnait une cote trois fois et demie supérieure pour son maintien que pour son départ. Ainsi, le parieur qui aurait misé 1,00 $ sur son départ aurait reçu 3,65 $ s'il n'était plus en poste dans un an, alors que celui qui aurait misé sur son maintien en fonction aurait reçu 1,10 $ s'il y était toujours.

La porte-parole du bureau du ministre des Finances, Audrey Cloutier, a confirmé à La Presse canadienne que le gouvernement avait appelé Loto-Québec pour lui demander de mettre fin à ce pari.

Selon les propos de Mme Cloutier, «ils ont compris que le sujet pouvait heurter les sensibilités».

Celle-ci a précisé que les gens qui ont parié seront remboursés.