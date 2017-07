Feux de forêt en C.-B.: 11 000 nouvelles évacuations

WILLIAMS LAKE, C.-B. - Les 11 000 résidants de la ville de Williams Lake, en Colombie-Britannique, ont reçu samedi soir l'ordre d'évacuer leur résidence en raison de la progression des feux de forêt qui ravagent la province.

On dénombre désormais 17 000 évacués, selon les autorités, alors que les prévisions météorologiques laissent présager des orages et des vents forts qui pourraient empirer les incendies de forêt.

Le gouvernement provincial a déclaré que 27 000 autres personnes ont été informées qu'elles pourraient devoir quitter leurs maisons à tout moment.

Le Service de lutte aux incendies de forêt de la province indique que les rafales qui pourraient atteindre 70 kilomètres par heure sont susceptibles de causer une augmentation substantielle de l'activité des incendies. Les résidants de la région de Cariboo et de l'intérieur méridional devraient être prêts à être évacués, a-t-on ajouté.



Le district régional de Cariboo abrite à lui seul quelque 60 000 personnes.



Le maire de Williams Lake, Walt Cobb, a dit que les équipes d'interventions s'assurent que les routes avoisinantes sont libérées. Environ la moitié des résidants de Williams Lake avaient déjà plié bagages.



Un ordre d'évacuation a été lancé, samedi matin, pour la région reculée de Clisbako, dans le district de Cariboo. Les autorités n'ont pas précisé combien de personnes étaient touchées.



Cette directive fait suite à celles données vendredi soir pour les populations de la région de Loon Lake, dans le district régional de Thompson-Nicola.



Il s'agissait de la première nouvelle évacuation décrétée depuis mercredi.



Les autorités provinciales rappellent aux évacués qu'ils doivent s'inscrire auprès de la Croix-Rouge canadienne et, s'ils ont besoin d'hébergement ou de nourriture, auprès des centres d'accueil des services sociaux d'urgence également.



Les zones sujettes à une alerte d'évacuation ont par ailleurs été étendues pour viser plus de résidences du secteur de Big Creek et de résidants de Tatla Lake ainsi que du village de Clinton.



Les responsables de cette dernière localité ont prévenu leurs résidants que ceux-ci devraient se préparer à un ordre d'évacuation, relevant que les flammes se dirigeaient dans leur direction et «posent une menace imminente pour la population et la propriété».



Environnement Canada s'attendait à ce que des vents allant de 20 à 50 kilomètres par heure se manifestent à partir de samedi après-midi, et que des bourrasques prennent ensuite de l'ampleur, dimanche matin, à une échelle locale, dans certaines vallées ainsi que canyons.



«Malheureusement, dans un avenir prévisible, les pluies importantes continuent d'échapper à la moitié sud de la province», a déclaré Environnement Canada.