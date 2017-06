Fête nationale du Québec: célébrations sur fonds de stagnation budgétaire

Les festivités de la 183e Fête nationale du Québec commencent aujourd'hui. Dans la foulée, le Mouvement national des Québécois (MNQ) presse le gouvernement d'augmenter les fonds qu'il alloue pour souligner l'événement.

La présidente du MNQ, Martine Desjardins, rappelle que le montant accordé de 3,6 millions $ stagne depuis les coupes effectuées en 2014.

Mme Desjardins estime qu'au moins 4 millions $ seraient nécessaires pour tenir des festivités qui sont «dignes d'une nation qui se respecte», selon ses dires.

Entre-temps, le MNQ, coordonnateur des festivités, invite tous les Québécois à participer à l'une ou l'autre des activités organisées vendredi et samedi, partout au Québec.

Des grands spectacles sont prévus dont celui des plaines d'Abraham, à Québec. Comme l'an dernier, Marie-Mai animera la soirée, et parmi les artistes invités, on note Éric Lapointe, Richard Séguin, Daniel Bélanger, Gregory Charles, Vincent Vallières, Karim Ouellet, Michel Rivard, David Usher et Marjo.

À la place des Festivals, à Montréal, Guillaume Lemay-Thivierge sera l'animateur d'un spectacle qui mettra en vedette Robert Charlebois et Claude Dubois, accompagnés de plusieurs artistes de la relève. Le défilé de la Fête nationale aura lieu samedi après-midi.

Justin Trudau à Québec et en Mauricie

Le premier ministre Justin Trudeau est au Québec vendredi pour assister à des célébrations de la Fête nationale.

M. Trudeau se rendra d'abord dans la région de Québec, à Boischatel et Saint-Augustin-de-Desmaures.

Puis, il se dirigera vers la Mauricie, à Sainte-Anne-de-la-Pérade et à Trois-Rivières.

Dans un communiqué émis plus tôt ce mois-ci, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, indiquait que le gouvernement du Canada appuyait une série de festivités de la Saint-Jean-Baptiste et de la Fête nationale du Québec, dans plusieurs villes du pays.

Un appui financier de 2,4 millions $ avait été annoncé pour célébrer la «francophonie canadienne».

Spectacles et rassemblements communautaires ont été organisés dans toutes les provinces.

Pour obtenir davantage d'information sur les activités, on peut consulter le site internet de la Fête nationale du Québec.

(Avec La Presse canadienne)