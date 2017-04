Femme suspendue à une grue au centre-ville à Toronto (vidéo)

TORONTO - Une opération de sauvetage a été effectuée mercredi matin, au centre-ville de Toronto, afin de secourir une femme qui était suspendue près du sommet d'une grue, à une douzaine d'étages du sol.

Selon les pompiers de la ville, la femme a escaladé la grue pendant la nuit; l'alerte a été sonnée vers 3h30. La raison de son geste n'est pas encore connue.

Elle est finalement demeurée accrochée dans sa précaire situation durant quatre heures.

Both emergency responders are now positioned above the woman. pic.twitter.com/HokQOFIF3b