Faubourg Contrecoeur: le procès encore retardé

(98,5 FM) - Le procès criminel lié au scandale du Faubourg Contrecoeur n'a pas pu s'ouvrir tel que prévu, lundi, à Montréal.

Le juge Yvan Poulin a ajourné les procédures au moins jusqu'à mardi après avoir appris que des conversations entre les avocats de la défense et certains des accusés dans ce dossier ont fait l'objet d'écoute électronique dans le cadre d'une autre enquête.



L'ex-président du comité exécutif, Frank Zampino, de même que l'homme d'affaires Paolo Catania, qui font face à des accusations de fraude, de complot et d'abus de confiance, font notamment partie des six accusés.



Stupéfaits, certains avocats de la défense ont qualifié la façon de faire d'inacceptable tout en soulignant que l'État a ainsi participé à la violation des droits de leurs clients.