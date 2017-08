Facebook: nouvelle section pour visionner des émissions et des séries

NEW YORK - Facebook lance une nouvelle section dédiée aux vidéos en direct et enregistrées, qui pourrait représenter une menace pour Twitter, YouTube, Netflix et d'autres services permettant de visionner des émissions, des séries ou des événements sportifs.

Les internautes regardent déjà beaucoup de vidéos sur Facebook, mais ils le font principalement en faisant défiler leur fil d'actualités. Bien qu'il existe déjà une section spéciale pour les vidéos sur Facebook, elle propose principalement une sélection hétéroclite de vidéos «suggérées».

La nouvelle section personnalisée, baptisée Watch, entend remédier à cette situation. L'idée est de permettre aux internautes de trouver des vidéos et des séries qu'ils aiment, de les suivre lorsqu'un nouvel épisode est disponible et d'interagir avec d'autres personnes qui aiment le même contenu qu'eux.

Cette nouvelle plateforme se veut ouverte «à tous les créateurs et producteurs pour leur permettre de trouver leur public, de construire une communauté passionnée et de gagner de l'argent pour leur travail», a expliqué Daniel Danker, directeur de produit chez Facebook.

Le service est d'abord offert à un nombre limité d'internautes aux États-Unis, mais devrait s'étendre progressivement à d'autres marchés.