Exclusif : Récit de la soirée sordide d'un prédateur sexuel

(98,5 FM) - François Dulude a un lourd passé criminel et le soir du 4 novembre dernier, il a fait trois victimes dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

C’est la chroniqueuse aux affaires criminelles et judiciaires du 98,5 FM, Monic Néron qui a raconté cette sordide histoire jeudi.

Âgé de 26 ans, François Dulude est bien connu des milieux policiers. Depuis 2009, il a été condamné à 14 reprises pour des crimes violents.

Le soir du 4 novembre dernier, il «était comme un animal qui cherchait sa proie, a dit la chroniqueuse. Il rôdait dans les rues du Plateau-Mont-Royal et dans le métro.»

Durant sa soirée, il a attaqué trois jeunes femmes sans défense, choisies au hasard :

À 21h, il choisit sa première victime : une adolescente de 15 ans qui était dans le métro, tout comme lui. Lorsqu’elle sort du wagon, il la suit et une fois dans la rue, il l'attaque par-derrière en lui serrant le cou et en lui donnant un coup de poing sur la tempe. Fort heureusement, elle a réussi à crier et à se débattre pour prendre la fuite.

À 3h, à la sortie des bars sur la rue St-Denis, il suit une femme de 21 ans qui marche seule vers chez elle. Alors qu’elle sent sa présence, la jeune femme change de côté de rue et elle fait même semblant de parler au téléphone. Mais il l’attaque elle aussi par-derrière en enroulant une corde autour de son cou et l'emmène à l'écart, dans un stationnement très sombre. Criant à tue-tête et se débattant, la jeune femme a eu la vie sauve quand il s’est enfui.

À 3h30, il repère sa troisième victime : une femme de 24 ans qui a elle aussi passé la soirée dans un bar de la rue Prince-Arthur. Alors qu’elle consulte son cellulaire, François Dulude l’attaque et l'amène dans le fond du stationnement d'un concessionnaire automobile. À ce moment, il lui a carrément dit : «Je vais te violer, te tuer. Tu vas mourir aujourd'hui .T'es belle, tu mérites d'être violée.»

Pendant près de deux heures, la jeune femme a vécu l’enfer. François Dulude l'a frappée, l’a battue. Quand elle tentait de se libérer de son emprise, il devenait plus agressif.

«Elle a été agressée sexuellement avec la plus grande violence qu'il vous est possible d'imaginer. Elle a négocié jusqu'à la dernière seconde avec son agresseur pour qu'il lui laisse la vie sauve. Finalement, un employé du concessionnaire qui rentrait travailler vers 5h l'a sauvée», a dit Monic Néron.

Mercredi, François Dulude a plaidé coupable à neuf chefs d'accusation au Palais de justice de Montréal. Il sera de retour en Cour au début du mois de mai après avoir subi une évaluation psychiatrique, sexuelle et de dangerosité. La Couronne entend demander à ce qu'il soit déclaré «délinquant dangereux ou à contrôler».

(Avec les informations de Monic Néron)