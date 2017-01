Engorgements routiers comparables à NY et LA

TORONTO - Une nouvelle étude laisse croire que certains des pires points d'engorgement routier au Canada sont suffisamment imposants pour se comparer à ceux des grandes villes américaines telles que New York et Los Angeles.

L'étude commandée par l'Association canadienne des automobilistes (CAA) montre que la portion d'autoroute la plus fréquemment congestionnée au pays, une section de l'autoroute 401 traversant le centre de Toronto, figure au neuvième rang des artères les plus congestionnées au Canada et aux États-Unis.

Le tronçon le plus congestionné de Montréal, celui de l'autoroute 40 entre Pie-IX et l'autoroute 520, occupe la 3e position au Canada, et se comparerait aux bouchons enregistrés à Boston. Un autre qui suit de près, au 5e rang, est la portion de l'autoroute 15 située entre la 40 et le chemin de la Côte-Saint-Luc.

La CAA a identifié les pires congestions routières en analysant les données provinciales et municipales du volume de voitures et les données du système de géolocalisation (GPS) sur près de 3000 kilomètres de routes à travers le pays. L'organisme a indiqué que le rapport visait à cerner les secteurs sur lesquels les élus devraient s'attarder pour apaiser la congestion routière, faisant valoir qu'elle nuit à la productivité et fait augmenter de manière générale les émissions de gaz à effet de serre.

Le rapport indique que les 20 pires points d'engorgement au Canada comptent pour seulement 65 kilomètres sur les 3000 kilomètres analysés dans l'étude.

Toronto occupe la moitié des dix premières positions au pays, et également la moitié des 20 premières positions. Trois artères de Montréal figurent dans les dix pires points d'engorgement, et deux autres se retrouvent entre la 10e et la 20e position. Vancouver complète le tableau des dix premiers rangs, en neuvième et dixième positions. La ville de Québec obtient une mention au 17e rang, pour le tronçon de l'autoroute 73 (Henri-IV) entre le chemin des Quatre-Bourgeois et l'avenue Dalquier (sortie Versant-Nord/Chemin Sainte-Foy).