Emmanuel Macron élu président de la France

PARIS - Le centriste Emmanuel Macron est élu président de la France, des estimations fondées sur des résultats préliminaires lui accordant plus de 65 pour cent des voix. Sa rivale au second tour, la candidate associée à l'extrême droite, Marine Le Pen, obtient un score historique pour la formation qu'elle représente.

Les Français étaient appelés aux urnes dimanche. Si l'on se fiait aux sondages, M. Macron était le favori pour succéder au président sortant François Hollande, mais les analystes estimaient que l'abstention pouvait avoir une grande incidence.



A 17h, heure de Paris, 65,30 pour cent des 47 millions d'électeurs s'étaient prononcés, un résultat inférieur d'environ six points de pourcentage par rapport à 2012, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

M. Macron, candidat centriste, a devancé la candidate d'extrême-droite Marine Le Pen, par un pourcentage de 65,1 contre 34,9 selon les premiers résultats officiels préliminaires dévoilés à 20 heures, heure de Paris.

Réagissant une vingtaine de minutes après la fermeture des bureaux de vote, Mme Le Pen a appelé au rassemblement de tous les « patriotes » — les opposant aux « mondialistes » partisans de M. Macron — et disant que les Français avaient voté pour la « continuité ».



La candidate défaite a semblé annoncer la fin du Front national, le parti d'extrême droite fondé par son père, dans sa forme actuelle.



« Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leurs voeux et qui est plus que jamais nécessaire au redressement du pays », a-t-elle déclaré.



Mme Le Pen a déclaré que les Français avaient désigné l'« alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président », parlant d'un « résultat historique et massif ».



« Les formations qui ont pris la responsabilité de faire élire M. Macron se sont discréditées elles-mêmes et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance ou même d'opposition crédible », a-t-elle soutenu, en faisant référence aux grands partis traditionnels ayant subi des revers importants au premier tour.



Préparant le terrain pour les élections législatives dans un mois, Mme Le Pen a affirmé qu'elle serait à la tête du combat afin de « rassembler plus largement encore tous ceux qui veulent choisir la France, défendre son indépendance, sa liberté, sa prospérité, sa sécurité, son identité, son modèle social ».



« C'est ce grand choix, qui par circonscription, sera soumis aux Français lors des législatives », a-t-elle affirmé.



Mme Le Pen a dit avoir joint par téléphone M. Macron pour le féliciter de son élection et pour lui « souhaiter de réussir » face aux immenses défis du pays, faisant valoir qu'elle a coeur l'intérêt supérieur de la France.



Les deux candidats ont voté en fin de matinée, au Touquet pour Emmanuel Macron, et à Hénin-Beumont pour Marine Le Pen. Le président sortant François Hollande, a déposé son bulletin dans son fief de Tulle, en Corrèze.



Une alerte à la sécurité a par ailleurs provoqué l'évacuation de l'Esplanade du Louvre, à Paris, où l'équipe d'Emmanuel Macron a prévu de célébrer son éventuelle victoire. La police évacué l'Esplanade en raison d'un colis suspect, avant de la rouvrir peu après.



Plusieurs milliers de personnes y sont réunies.



Dans la journée, à Hénin-Beaumont, des manifestantes Femen ont réussi à monter sur un immeuble pour y poser une immense bannière dénonçant la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen. Elles ont par la suite été arrêtées par les policiers.



Les pays de l'Union européenne surveillent de très près cette élection. Marine Le Pen veut retirer la France de l'UE, tandis que son adversaire veut maintenir le pays dans l'alliance.